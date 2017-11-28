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Техноблог

Google придумал, как бороться с теми, кто заглядывает в чужие смартфоны

Инженеры Google Хи Юнг Ру и Флориан Шрофф придумали способ защиты от подглядывающих в чужой смартфон людей. Свой проект специалисты представили на конференции Neural Information Processing Systems, сообщил Life.

Специальное приложение следит через фронтальную камеру смартфона, что происходит за спиной его хозяина. Как только посторонний человек начинает смотреть на дисплей телефона, система присылает соответствующее уведомление. Программа может быть полезна, например, в магазине или других общественных местах.

По словам Юнг Ру и Шроффа, система работает на основе искусственного интеллекта, который определяет направление зрачков глаз. Функция определения постороннего человека срабатывает за две миллисекунды: ИИ установлен непосредственно на смартфоне, а не работает через Интернет.

Google давно работает над искусственным интеллектом, способным понимать направление человеческого взгляда. В 2003 году компания запатентовала соответствующую технологию. Также у нее есть разработка Pay-Per-Gaze, которая следит за лицом пользователя во время просмотра объявлений в Интернете.
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