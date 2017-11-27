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Техноблог

Samsung запатентовала графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут

Фото phys.org. Так графеновые шарики выглядят под микроскопом

Сегодня на зарядку даже самой продвинутой литий-ионной батареи смартфона тратится больше часа. Новый графеновый аккумулятор от Samsung, как обещают производители, будет заряжаться всего за 12 минут, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Новая технология позволяет Samsung массово синтезировать графен (углеродный элемент, получаемый из графита) в виде шариков (хотя, скорее похоже на попкорн) с использованием диоксида кремния (SiO2), который помогает защитить их и обеспечить батарее электропроводность. Тем самым сократится время зарядки и будет обеспечиваться защита от высоких температур. Графеновые шарики заменяют собой анод и катод в литиево-ионных батареях.

Графен проводит электричество в 140 раз быстрее, чем кремний, что увеличит скорость зарядки батареи в пять раз.

Кроме того, использование материалов из графеновых шариков для изготовления батарей увеличит их емкость на 45 процентов.

Новая технология, разработанная в Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), будет поддерживать температурный режим до 60 градусов тепла, что делает разработку подходящей и для электрокаров.

По словам экспертов, эти исследования могут стать прорывом в мировой индустрии аккумуляторов. SAIT подала заявку на патент в Соединенных Штатах и ​​Южной Корее.
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