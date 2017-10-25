Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus

На YouTube-канале PhoneBuff появился тест, в котором два недавно вышедших флагмана — Pixel 2 XL и iPhone 8 Plus — проверяют на прочность. Об этом сообщил портал RG Digital.

Оба гаджета имеют схожие габариты и прилично стоят. Поэтому блогеры решили проверить, чем рискуют владельцы, нечаянно уронившие мобильное устройство.

Увы! Хваленое закаленное стекло задней панели iPhone 8 Plus не выдержало первого же испытания — падения плашмя на твердую плиту.

Дисплей гаджета остался целым, но поверхность, на которую пришелся удар, потрескалась. Pixel 2 XL остался целым.

Падение с высоты на угол оказалось менее разрушительным: оба смартфона отделались чуть поцарапанными краями. А вот полет дисплеем вниз оказался для обоих гаджетов критическим. Экраны треснули, причем от Pixel 2 XL полетели мелкие осколки.

В бонусном раунде смартфоны проверили на выживаемость. В нем iPhone 8 Plus продержался восемь падений (после чего перестал работать), а Pixel 2 XL перестал реагировать после пятого удара.

В «общем зачете» гаджет от Apple получил на один балл меньше «собрата» от Google.