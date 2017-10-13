Новая модель почти неотличима от Oculus Rift VR, только место встроенных наушников заняла открытая акустическая система, которую могут слышать другие находящиеся в комнате люди. А вот контроллеры Touch, при помощи которых происходит взаимодействие с объектами в 3D-пространстве, компания упростила, заменив ABXY-кнопки и пару стиков круглым трекпадом.

Инновационную разработку Facebook называют крупным заделом на будущее.

«Мне не приходилось брыкаться, как осел, боясь запутаться ногами в проводах. И мне не нужно было волноваться о том, все ли мои движения зафиксирует веб-камера. Я просто играл», — поделился обозреватель Ars Technica Сэм Мачковеч впечатлениями, сказав, что шлем Santa Cruz 2.0 превосходит любые имеющиеся на рынке аналоги.

Цена и спецификации VR-шлема не раскрываются.