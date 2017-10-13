Компания Facebook на конференции показала новый прототип шлема виртуальной реальности. В отличие от Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR разработка является полностью самостоятельным устройством. Ему не нужны ни камера, ни провода, ни игровая приставка или ПК: активные датчики находятся на самой гарнитуре, а вычислительный блок спрятан внутри. Об этом сообщили vesti.ru.

Новая модель почти неотличима от Oculus Rift VR, только место встроенных наушников заняла открытая акустическая система, которую могут слышать другие находящиеся в комнате люди. А вот контроллеры Touch, при помощи которых происходит взаимодействие с объектами в 3D-пространстве, компания упростила, заменив ABXY-кнопки и пару стиков круглым трекпадом.

Инновационную разработку Facebook называют крупным заделом на будущее.

«Мне не приходилось брыкаться, как осел, боясь запутаться ногами в проводах. И мне не нужно было волноваться о том, все ли мои движения зафиксирует веб-камера. Я просто играл», — поделился обозреватель Ars Technica Сэм Мачковеч впечатлениями, сказав, что шлем Santa Cruz 2.0 превосходит любые имеющиеся на рынке аналоги.

Цена и спецификации VR-шлема не раскрываются.