21:56
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Техноблог

Promobot станет первым роботом, который пробежит марафон

Фото RoboTrends. Promobot давно стал завсегдатаем и желанным гостем различных мероприятий

Впервые в истории беговых событий на Пермский международный марафон зарегистрировался робот Promobot v.3. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

По данным портала, 3 сентября робот вместе с другими спортсменами и любителями здорового образа жизни из 9 стран пробежит дистанцию в 3 километра. Заявку от робота приняли сразу. Единственное требование организаторов — безопасность участия в марафоне.

«Участие Promobot v.3 в марафоне — не просто развлекательная акция. Мы проверим в деле новые узлы, которые сейчас разрабатываем (например, новые двигатели шасси), чтобы в будущем иметь возможность использовать Promobot v.3 и для работы вне помещений. Марафон идеально подходит для тестирования автономного передвижения на открытой местности и системы ориентирования в толпе», — прокомментировал сооснователь, председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Ссылка:
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Более тысячи роботов устроили зажигательные танцы
В США создали 12-тонного боевого робота
Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $3 миллиона
Появился мини-робот для борьбы с вредной привычкой котов лазать по столам
В США робот напечатал здание за 14 часов
Робот Flippy с искусственным интеллектом готовит бургеры
Первый робот-патрульный заступил на службу в Китае
Популярные новости
Назван самый популярный смартфон в&nbsp;мире Назван самый популярный смартфон в мире
Nokia&nbsp;8. Что известно о&nbsp;новом флагмане Nokia 8. Что известно о новом флагмане
Nokia 8&nbsp;вводит моду на&nbsp;новые селфи Bothie Nokia 8 вводит моду на новые селфи Bothie
Мошенники нашли новый способ красть деньги через онлайн-банки Мошенники нашли новый способ красть деньги через онлайн-банки
Бизнес
Penwell намерена истребовать с&nbsp;правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов
4G-модем в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; акция продолжается! 4G-модем в подарок от MegaCom — акция продолжается!
Жаркий август, череда жарких открытий. В&nbsp;Кок-Джаре открылся супермаркет Globus Жаркий август, череда жарких открытий. В Кок-Джаре открылся супермаркет Globus
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?