Promobot станет первым роботом, который пробежит марафон

Впервые в истории беговых событий на Пермский международный марафон зарегистрировался робот Promobot v.3. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

По данным портала, 3 сентября робот вместе с другими спортсменами и любителями здорового образа жизни из 9 стран пробежит дистанцию в 3 километра . Заявку от робота приняли сразу. Единственное требование организаторов — безопасность участия в марафоне.

«Участие Promobot v.3 в марафоне — не просто развлекательная акция. Мы проверим в деле новые узлы, которые сейчас разрабатываем (например, новые двигатели шасси), чтобы в будущем иметь возможность использовать Promobot v.3 и для работы вне помещений. Марафон идеально подходит для тестирования автономного передвижения на открытой местности и системы ориентирования в толпе», — прокомментировал сооснователь, председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.