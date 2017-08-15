Часы на башне Биг Бен умолкнут на четыре года из-за ремонта

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне не будут звонить в течение четырех лет начиная с 21 августа, пока в башне будет проходить ремонт. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Палаты общин британского парламента.

Часовой колокол весом почти 14 тонн замолкнет, чтобы обеспечить безопасность рабочих. До этого он звонил каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни. Ремонт обеспечит сохранность часов на долгие годы. Хранитель больших часов (Keeper of Great Clock) Стив Джаггс

Ремонт башни будет проходить отдельно от ремонта всего здания парламента. Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить $7,4 миллиарда. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полностью заменить все инженерные системы, которые не обновлялись с 1950-х годов.