Ученые обнаружили неожиданную опасность USB-портов

USB-разъемы можно использовать для кражи личных данных. Эту их неприятную особенность выяснили ученые Центра компьютерных наук в университете Аделаиды в Австралии, сообщил сайт EurekAlert!

Как отмечается, открытие сделал один из студентов университета — он подключил к компьютеру модифицированную USB-лампочку и обнаружил, что через нее на соседний компьютер передавалась информация.

Специалисты обнаружили: если подключить вредоносное устройство к тому же USB-концентратору, оно сможет перехватить информацию, отправленную на компьютер напрямую.

Также можно красть данные о паролях и другую информацию, которую человек вводит через клавиатуру. Специалисты проверили различные виды USB-концентраторов и пришли к выводу, что такую уязвимость имеют 90 процентов из них.