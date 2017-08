Motorola представила смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus

Принадлежащая Lenovo компания Motorola представила Moto G5S и Moto G5S Plus. Буковка S в названии означает «специальное издание» — оба устройства приносят несколько обновлений по сравнению с Moto G5 и Moto G5 Plus, написал портал 3dnews.ru.

Moto G5S предлагает цельнометаллический корпус, батарею на 3000 мАч с поддержкой скоростной зарядки TurboPower, 16-мегапиксельную камеру и широкоугольную 5-мегапиксельную фронтальную камеру, дополненную LED-вспышкой. Аппарат оснащается 5,2-дюймовым экраном, 8-ядерным процессором, включает 32 ГБ флеш-памяти и 3 ГБ ОЗУ.

Отличия от выпущенной недавно Moto G5 незначительные: 13-мегапиксельная тыльная камера, лицевая LED-вспышка, 5-дюймовый дисплей и батарея на 2800 мАч.

Фото «Лайфхакера». Новые смартфоны Moto G5S и G5S Plus

Более существенные различия между Moto G5 Plus и Moto G5S Plus. Прежде всего, Moto G5S Plus получила двойную 13-мегапиксельную тыльную камеру (против 12-мегапиксельной одиночной), дополненную специальными программными функциями улучшения фотографий. Улучшена была и фронтальная камера, разрешение которой стало 8 мегапикселей, появилась LED-вспышка. Еще одно важное новшество: диагональ экрана G5S Plus достигла 5,5 дюйма против 5,2 дюйма у G5.

В остальном G5S Plus ничем не отличается от G5 Plus: присутствует 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ встроенной, поддержка microSD, батарея на 3000 мАч и сканер отпечатков пальцев.