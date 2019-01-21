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Motorola планирует перевыпуск культовой «раскладушки» RAZR V3

Фото из интернета. Мечта и ностальгия многих — «раскладушка» RAZR V3

Владеющая в настоящее время брендом китайская Lenovo планирует перезапустить производство телефона RAZR V3 в феврале 2019 года. Об этом, ссылаясь на источники близкие к производителю, сообщил The Wall Street Journal.

Предполагается, что новая интерпретация RAZR будет эксклюзивом американского оператора сотовой связи Verizon и ориентирована на рынок США.

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Никаких данных о характеристиках и технологиях, применяемых в новом гаджете, пока нет. Вполне возможен вариант, что компания Lenovo повторит путь Nokia и не станет делать RAZR смартфоном. Не исключено, что это будет простая «звонилка» из премиальных материалов.

Но вероятен вариант, что девайс нашпигуют последним железом под завязку, возможно, с применением гнущегося экрана, потому что предполагаемая стоимость составит $1 тысячу 500, отметило издание RG Digital.
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