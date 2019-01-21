Motorola планирует перевыпуск культовой «раскладушки» RAZR V3

Владеющая в настоящее время брендом китайская Lenovo планирует перезапустить производство телефона RAZR V3 в феврале 2019 года. Об этом, ссылаясь на источники близкие к производителю, сообщил The Wall Street Journal.
Предполагается, что новая интерпретация RAZR будет эксклюзивом американского оператора сотовой связи Verizon и ориентирована на рынок США.
Но вероятен вариант, что девайс нашпигуют последним железом под завязку, возможно, с применением гнущегося экрана, потому что предполагаемая стоимость составит $1 тысячу 500, отметило издание RG Digital.