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Техноблог

Легендарная Motorola возвращает RAZR с гибким дисплеем и виртуальной клавиатурой

Фото из Интернета

О намерении компании Motorola возродить легендарную «раскладушку» RAZR стало известно благодаря бюро регистрации патентов и торговых марок США. Там появился новый патент от производителя Motorola.

В патенте показан раскладной смартфон, напоминающий по внешнему виду RAZR, правда, в нем установлены гибкий дисплей и виртуальная клавиатура. На внешней стороне устройства расположили камеру и дактилоскопический сенсор.

Эксперты отмечают, что сомневаться в том, что Motorola возродит RAZR, не стоит, ведь недавно представитель компании в общении с журналистами заявил о возможности появления RAZR нового поколения.

Современные гаджеты получат продолжение в своих приемниках, а наследники технологий радуют своим разнообразием и использованием необычных возможностей. Легендарная раскладушка 2006 года Motorola RAZR может вернуться на полки продаж популярных сетей технолоджимаркетов. Об этом заявляет генеральный директор владеющей Motorola компании Lenovo Ян Юанцин. По его словам, Motorola RAZR вернется уже в 2018 году, после выставки MWC 2018.  
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