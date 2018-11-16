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Техноблог

Робокопа выпустили на охрану саммита ASEAN 2018 в Сингапуре

Фото La Teja. Сингапурский робот-полицейский

В Сингапуре для охраны саммита ASEAN 2018 запустили специального робота. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, охранный робот всего полтора метра в высоту и передвигается на колесах. Аппарат перемещается по запрограммированному маршруту, умеет объезжать внезапно возникающие препятствия и снимать все происходящее на видео, передавая данные на сервер.

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Посетителей саммита робот не напугал. Наоборот, люди умилялись, подходили к роботу «познакомиться» и сделать селфи. Часть посетителей отметила, что робополицейский похож на огромную игрушку.

Охранное устройство, разработанное при активном участии местной полиции, — пока прототип. О широком использовании подобных роботов речи пока нет, но судя по тому, что машину опробовали на мероприятии такого уровня, — кредит доверия к технологии очень высокий.
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