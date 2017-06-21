Китайская компания начала доставлять товары с помощью беспилотного автомобиля

Помимо дронов, китайская компания по экспресс-доставке стала использовать беспилотные автомобили. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

По мнению издания, применение данной технологии означает начало новой эпохи в логистике. Возможно, в ближайшем будущем во многих сферах жизни будет активно использоваться интеллектуальная техника, что принесет людям не только удобства, но и необходимость глобальной модернизации многих сфер жизни.

Доставка товаров с помощью беспилотных автомобилей организована в университете «Жэньминь», университете Цинхуа, Чжэцзянском университете и других вузах.