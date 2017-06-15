Приложения в смартфонах заставляют людей тратить больше денег

Как свидетельствуют данные опроса, мобильные приложения делают процесс оплаты товаров и услуг слишком простым. Аппы в смартфонах заставляют тратить больше и вредят финансовому благополучию, считает треть опрошенных британцев. Об этом написала ВВС.

Опрос провела Программа выплаты компенсаций вкладчикам финансовых организаций. Опрошенные британцы признали, что встроенная в приложения удобная система оплаты заметно облегчает процесс покупки, в результате человек легче расстается с деньгами и перестает следить за расходами.

Две три респондентов пояснили, что благодаря приложениям им легче тратить деньги на покупки, в том числе просто лежа в кровати с утра или в конце дня.

В среднем за месяц женщина тратит через приложения 131 фунт (около $167), в то время как мужчина — 115 фунтов (примерно $147).

Мужчины обычно тратят деньги на азартные игры, путешествия, общение, развлечения и музыку. Женщины предпочитают приложения для шопинга и доставки еды.

Эксперты, проводившие опрос, пояснили, что с помощью смартфонов можно совершить покупку, просто коснувшись пальцем экрана. В результате у человека остается меньше времени, чем в магазине, на то, чтобы обдумать покупку.

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Еще один опрос, проведенный банком Nationwide, показал, что людям становится все более комфортно использовать биометрические данные, совершая платежи.

В исследовании компании приводится мнение футуролога Яна Пирсона, который уверен, что вскоре оплата станет еще более удобной благодаря развитию технологий распознавания жестов и голоса.