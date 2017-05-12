Sony сняла короткометражный фильм с помощью своего флагманского смартфона

Компания Sony пригласила известного режиссера Криса Кэрнса снять короткометражный фильм с помощью Xperia XZ Premium, чтобы продемонстрировать возможности камеры флагманского смартфона. Об этом пишет «ТехноРеволюция».
Производитель заявляет, что Xperia XZ Premium и Xperia XZS фокусируются на 50 процентов быстрее, а разрешение получаемых снимков выросло на 25 процентов, не говоря о повышенной реалистичности цветопередачи и уменьшении засветов.
Но главной особенностью новой камеры стала возможность снимать замедленное видео с частотой 960 кадров в секунду. Это Sony и продемонстрировала в новом фильме.