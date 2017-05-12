Sony сняла короткометражный фильм с помощью своего флагманского смартфона

Компания Sony пригласила известного режиссера Криса Кэрнса снять короткометражный фильм с помощью Xperia XZ Premium, чтобы продемонстрировать возможности камеры флагманского смартфона. Об этом пишет «ТехноРеволюция».

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Как отмечается, в начале года Sony представила пару флагманских смартфонов Xperia XZ Premium и Xperia XZS. В них используется новейший 19-мегапиксельный сенсор Exmor RS с улучшенным объективом G Lens. Камера имеет пятиосевую оптическую стабилизацию, предиктивный гибридный автофокус и ряд других технологий.

Производитель заявляет, что Xperia XZ Premium и Xperia XZS фокусируются на 50 процентов быстрее, а разрешение получаемых снимков выросло на 25 процентов, не говоря о повышенной реалистичности цветопередачи и уменьшении засветов.

Но главной особенностью новой камеры стала возможность снимать замедленное видео с частотой 960 кадров в секунду. Это Sony и продемонстрировала в новом фильме.