Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla. Специалисты компании добавили в бета-версию браузера Firefox 148 возможность полного отключения встроенных функций искусственного интеллекта.

Отмечается, что новый параметр реализован в виде отдельного переключателя и сохраняет свое состояние даже после последующих обновлений браузера.

С помощью тумблера происходит деактивация всех инструментов, использующих локальные модели искусственного интеллекта. По заявлению разработчиков, такие функции работают без передачи данных на внешние серверы, а необходимые модели загружаются и обрабатываются непосредственно на устройстве пользователя.

В перечень ИИ-возможностей входят локальные переводы, автоматическое создание описаний изображений в PDF-документах, интеллектуальный предпросмотр вкладок и рекомендации по их группировке. Новый тумблер позволяет одновременно отключить весь этот функционал.

На текущий момент опция доступна только в бета-сборке 148. Основной стабильной версией остается Firefox 147. Ожидается, что после завершения тестирования обновление станет доступно широкому кругу пользователей.