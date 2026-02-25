00:07
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Техноблог

Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla

Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla.  Специалисты компании добавили в бета-версию браузера Firefox 148 возможность полного отключения встроенных функций искусственного интеллекта.

Отмечается, что новый параметр реализован в виде отдельного переключателя и сохраняет свое состояние даже после последующих обновлений браузера.

С помощью тумблера происходит деактивация всех инструментов, использующих локальные модели искусственного интеллекта. По заявлению разработчиков, такие функции работают без передачи данных на внешние серверы, а необходимые модели загружаются и обрабатываются непосредственно на устройстве пользователя.

В перечень ИИ-возможностей входят локальные переводы, автоматическое создание описаний изображений в PDF-документах, интеллектуальный предпросмотр вкладок и рекомендации по их группировке. Новый тумблер позволяет одновременно отключить весь этот функционал.

На текущий момент опция доступна только в бета-сборке 148. Основной стабильной версией остается Firefox 147. Ожидается, что после завершения тестирования обновление станет доступно широкому кругу пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363456/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
Популярные новости
Пользователь соцсетей попросил деньги у&nbsp;нейросети и&nbsp;получил $250 тысяч Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Для бруталов и&nbsp;экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Идеальное фото: на&nbsp;Солнце пропали все пятна Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна
Доля электромобилей в&nbsp;автопарке Кыргызстана составляет менее 1&nbsp;процента Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
23:40
Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla...
23:23
Чудаки парковки. Оставлять машины на газонах — норма для автомобилистов Бишкека
23:04
Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию
22:49
Турнир по борьбе в Албании. Эрназар Акматалиев и Орозобек Токтомамбетов в финале
22:42
XIII форум молодого кино «Умут». В конкурс попали 20 фильмов режиссеров из КР