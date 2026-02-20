17:38
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН

Фото ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите по влиянию ИИ в Индии

Будущее искусственного интеллекта «не может определяться горсткой стран или зависеть от прихотей нескольких миллиардеров». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в Нью-Дели (Индия) саммите по влиянию ИИ.

Он призвал создать глобальный фонд в размере $3 миллиардов для расширения доступа развивающихся стран к технологиям ИИ.

По словам главы ООН, без инвестиций в развитие навыков, инфраструктуры данных, доступных вычислительных мощностей и инклюзивных цифровых экосистем многие государства рискуют оказаться «за бортом» в эпоху ИИ.

Антониу Гутерриш отметил, что при ответственном использовании ИИ может способствовать достижению Целей устойчивого развития: ускорять медицинские открытия, расширять доступ к образованию, укреплять продовольственную безопасность, усиливать климатические меры и улучшать государственные услуги.

В то же время он предупредил о рисках: без надлежащего регулирования ИИ способен усиливать неравенство, закреплять предвзятость и наносить вред.

Генсек также обратил внимание на растущие потребности ИИ в энергии и воде, отметив, что развитие центров обработки данных должно происходить с переходом на чистые источники энергии и без ущерба для местных сообществ.

Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость защиты детей и других уязвимых групп от эксплуатации и злоупотреблений.

«Ни один ребенок не должен становиться объектом испытаний, связанных с бесконтрольным использованием ИИ», — заявил он.

Саммит по влиянию ИИ проводится с 2023 года. В этом году встреча впервые проходит в стране Глобального Юга — ранее ее принимали Франция, Корея и Соединенное Королевство.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/362817/
просмотров: 167
