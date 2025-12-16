В Италии разрабатывают закуски из отходов, их будут печатать на 3D-принтере

Ученые в Италии разрабатывают сладкие закуски из выращенных в лаборатории растительных клеток и остатков фруктов. Их будут печатать на 3D-принтере.

Фото иллюстративное

Проект называется Nutri3D и разработан государственным исследовательским агентством страны ENEA. Прототипы включают батончики для закусок и глянцевые «медовые жемчужины». Руководят проектом EltHub — итальянская частная научно-исследовательская фирма, входящая в ELT Group, и семейная компания Rigoni di Asiago, специализирующаяся на производстве органических продуктов питания.

По словам директора EltHub Эрманно Петрикки, такие закуски могут быть полезны в условиях ограниченного количества ресурсов, например, в космосе или в зонах конфликта.

Одним из заявленных источников новых снеков может выступать фруктовый жмых, остающийся после приготовления джемов. Он в сочетании с растительными клетками, выращенными в лаборатории, станет основой для печати питательных батончиков.

Предполагается, что это позволит снизить отходность производства, а также сохранить любимые закуски в условиях стремительно меняющегося климата. 3D-снеки найдут применение и в зонах конфликта, где есть перебои с поставками свежих продуктов.