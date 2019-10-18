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Техноблог

Чудо-3D-принтер для быстрой печати всего что угодно представили американцы

Группа ученых Северо-Западного университета довела до прототипа и готова в течение полутора лет представить коммерческую версию самого быстрого и совершенного в мире 3D-принтера. Об этом сообщило научное издание Science.

Принтер основан на технологии быстрой печати на большой площади, или High-area Rapid Printing (HARP). Ее изобрел сотрудник университета Чад Миркин, который возглавил группу разработчиков устройства.

Science
Фото Science. Внешний вид 3D-принтера HARP

Основной проблемой при разработке быстрых и масштабных 3D-принтеров был высочайший уровень выделения тепла. В режиме печати происходит полимеризация жидких смол, что сопровождается нагревом.

Рост скорости означает увеличение интенсивности нагрева, иногда настолько большой, что он разрушал аппараты. Также скорость плохо совместима с точностью, а это увеличивало объем работ во время финальной отделки моделей.

Science
Фото Science. Печать модели из жидкого раствора смолы

Принтер HARP лишен всех недостатков своих предшественников. Он печатает крупноформатные объекты с высоким разрешением и на высокой скорости.

Скорость печати 3D-принтера HARP составляет 46 сантиметров в час и может быть увеличена. В зависимости от состава смолы печать может быть как твердых объектов вплоть до керамики, так и эластичных.

Всего за пару часов принтер HARP может напечатать модель размером с человека.

Принтер одновременно может печатать крупногабаритный объект и много небольших. Теоретически ученые обещают ликвидировать все склады. Принтеры HARP могут быстро изготавливать детали для большинства отраслей и сфер деятельности человека.

Кстати, видео, насколько быстро работает 3D-принтер, можно посмотреть здесь.
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