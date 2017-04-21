Инженеры-«кутюрье» из НАСА создали космическую «ткань-кольчугу»

Инженеры из НАСА создали из кусочков серебра и других металлов необычную «ткань», которую будут использовать для защиты спутников от повреждения и радиации и для создания гибких антенн зондов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу космического агентства.

«Мы называем эту технологию 4D-печатью, так как можем задавать и геометрические свойства ткани, и ту функцию, которую она должна исполнять. И если в прошлом веке промышленное производство стало массовым, то теперь мы вносим массовость в производство различных функций», — рассказал Рауль Полит-Касильяс из Лаборатории реактивного движения НАСА (США).

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Ткань, созданная Полит-Касильясом и его коллегами, представляет собой своеобразную металлическую «кольчугу», созданную не руками человека или манипуляторами робота, а полностью напечатанную на трехмерном принтере. Как и все остальные продукты 3D-печати, космическая «кольчуга» создается послойно, что позволяет очень гибко управлять ее свойствами.

Почему специалисты НАСА называют этот материал тканью? По словам ученых, она обладает полезными свойствами и ткани, и металла. Разработку Полита-Касильяса и его команды можно многократно сгибать и разгибать, складывать в стопки, растягивать и сжимать. Благодаря трехмерной печати каждая сторона ткани может обладать собственными свойствами, отражать или поглощать свет и тепло.

Такая ткань, надеются ученые, поможет уменьшить расходы на проектировку и изготовление спутников и систем связи для автоматических зондов, антенны которых можно будет изготовлять из полотен подобной ткани и «упаковывать» перед их выводом в космос.

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В ближайшее время Лаборатория реактивного движения планирует проверить работоспособность космической «кольчуги» на борту МКС или на борту экспериментального спутника и изучить возможность печати таких материалов в космосе.

Если идею удастся реализовать, то экипажи станций или будущих баз на Марсе и Луне смогут использовать подручные материалы и уже ненужные металлические компоненты и предметы для изготовления того, что им необходимо для выживания или ведения экспериментов.

Как мечтает Полит-Касильяс, космические корабли будущего могут почти полностью состоять из таких тканей или быть напечатаны подобным образом.