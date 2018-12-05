Первый в мире электромотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили немцы

В Германии компания BigRep представила первый электромотоцикл, полностью распечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Уникальный байк называется «Новая эра». Его вид впечатляет. Во-первых, он приобрел футуристический дизайн благодаря возможностям 3D-печати. Во-вторых, у него гибкие бамперы, в-третьих, встроенные в корпус датчики движения и освещения.

Весь мотоцикл состоит всего из 15 деталей, из которых на принтере не отпечатали только электродвигатель.

Подробные технические характеристики изобретатели держат в секрете. По словам инженеров, создание байка «Новая эра» должно полностью изменить представление о личном транспорте будущего, так как отныне каждый желающий сможет придумать и самостоятельно напечатать мотоцикл своей мечты.

О массовом производстве таких электромотоциклов речь не идет, фирма такую цель перед собой и не ставила. Мотоцикл создавался для демонстрации технических возможностей 3D-принтеров, выпускаемых немецкой компанией.