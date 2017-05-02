В США робот напечатал здание за 14 часов

В Массачусетском технологическом институте ученые группы Mediated Matter лаборатории MIT Media Lab создали автономную роботизированную систему Digital Construction Platform (DCP), способную строить дома. Об этом написал портал The Verge.

Как отмечается, DCP — это громадный рычаг с рукой-манипулятором на гусеничной платформе. Манипулятор можно оснастить различными инструментами, включая пистолет для монтажной пены, устройство для сварки, «термопластичный экструдер», который выдавливает расплавленный пластик, пистолет-шприц и даже простое ведро.

Технология строительства похожа на 3D-печать, хотя в данном случае используется рука-манипулятор с насадкой. Благодаря этому размеры строящегося здания могут быть любыми. Используя разные насадки, можно применять в качестве материала для здания стекло, лед, гравий.

Создание установки весом 3,7 тонны обошлось в $250 тысяч. Оригинальное шасси робота поставлялось с дизельным двигателем, но чтобы сделать агрегат более самодостаточным, ученые оснастили его солнечными батареями и аккумуляторными блоками для питания электропривода.

В качестве доказательства концепции исследователи использовали прототип для построения базовой структуры (формы, в которую заливается бетон), состоящей из стен с куполом диаметром 15,2 метра и высотой 3,7 метра . На это ушло менее 14 часов.

Исследователи говорят, что дома с помощью роботизированной системы можно возводить быстрее и дешевле, чем с использованием традиционных методов строительства. Внутренняя структура здания может быть изменена в любой момент, в процессе можно менять используемые материалы, их плотность для обеспечения оптимального сочетания прочности, изоляции и других свойств.