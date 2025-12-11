10:56
ИИ — это инструмент для выхода Кыргызстана на глобальный рынок IT

Кыргызстанские разработчики рассматривают искусственный интеллект как инструмент для выхода на глобальный рынок IT. Об этом, выступая на Центральноазиатском киберюридическом форуме, сообщил директор Парка высоких технологий Азис Абакиров.

По его словам, он разделяет мнение о том, что не стоит вводить излишнее регулирование — у нас сохранилась более-менее свобода в интернете.

Он считает, что с развитием технологий у пользователей будет появляться все больше вопросов к искусственному интеллекту.

«Конечно, нужно учитывать этические и другие угрозы, которые несет ИИ. Но разработчики видят в нем выход на глобальный рынок. В этом году президент США выделил $500 миллиардов на развитие ИИ, а потом в Китае появился DeepSeek. А у нас ребята пытаются с ними конкурировать», — сказал Азиз Абакиров.
