Искусственный интеллект способствует цифровому насилию в отношении женщин

Цифровые технологии могут быть инструментом расширения прав и возможностей. Но сегодня для миллионов женщин и девочек онлайн-пространство стало источником страха, сообщает Служба новостей ООН.

По данным структуры «ООН-женщины», искусственный интеллект, анонимность в интернете и слабые механизмы привлечения к ответственности подпитывают всплеск онлайн-насилия. По всему миру 1,8 миллиарда женщин и девочек живут без правовой защиты от онлайн-домогательств и других форм насилия с применением технологий. На этом фоне 25 ноября стартует ежегодная кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия».

Отмечается, что менее 40 процентов стран мира приняли законы, которые прямо регулируют преследования в интернете и кибербуллинг, из-за чего многие нарушители остаются безнаказанными, а пострадавшие — без доступа к правосудию.

Интернет продолжает оставаться для женщин одновременно источником возможностей и зоной риска. Журналистки, активистки и общественные деятельницы сталкиваются с распространением гендерно мотивированной дезинформации, атаками с использованием дипфейков и координированными кампаниями по запугиванию, которые направлены на их вытеснение из публичного пространства.

Каждая четвертая женщина-журналист сообщает об онлайн-угрозах убийством.

Развитие ИИ резко расширило масштабы цифрового насилия. Оно становится более личным, и его все труднее выявить. По данным одного глобального опроса, 38 процентов женщин подвергались онлайн-насилию, а 85 процентов — стали его свидетелями.

Особую угрозу представляют дипфейки, то есть фотореалистичные изображения и видео, созданные нейросетью. До 95 процентов всех дипфейков — порнографические, созданные без согласия человека, которого они изображают, а 99 процентов жертв — женщины.

Многие инструменты для создания дипфейков разработаны командами, состоящими только из мужчин, и часто даже не предполагают использование изображений субъектов мужского пола, что подчеркивает гендерный характер злоупотреблений.

По состоянию на 2025 год 117 стран сообщают о шагах по борьбе с цифровым насилием, однако прогресс остается фрагментированным и отстает от темпов технологического развития. Эксперты подчеркивают необходимость глобального сотрудничества и адаптированных подходов к регулированию ИИ.