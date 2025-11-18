11:25
Техноблог

В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)

В Бишкеке 20 ноября пройдет ключевое событие для всех, кто интересуется развитием интернета — Форум Kyrgyzstan IGF 2025. 

Мероприятие соберет экспертов, лидеров телекоммуникационной и цифровой отрасли. Тема форума обозначена как интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва. Мероприятие пройдет в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова.

организаторов
Фото организаторов. Форум

Форум является частью глобальной инициативы по управлению интернетом Internet Governance Forum (IGF), который проходит под эгидой ООН по всему миру. Цель форума - как цифровые технологии могут помочь обеспечить равный доступ к интернету и улучшить качество жизни для всех жителей Кыргызстана. Мероприятие организуют Ассоциация операторов связи, Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, Internet Development Organization (IDO).

Программа форума охватывает три ключевые сессии, каждая из которых связана с будущим цифрового развития Кыргызстана.

1. Инфраструктура и цифровая доступность. На первой сессии обсуждаются вопросы реализации проекта DCASA, расширение волоконно-оптических линий связи в Кыргызской Республике и вопросы спутникового интернета.

2. Перспективы, возможности и задачи управления цифровой средой в свете принятия Цифрового кодекса. На второй сессии международные эксперты поделятся мировой практикой в сфере правового регулирования интернетом.

3. Инновации и стартапы в цифровой экономике. Третья сессия направлена на анализ потенциала цифровой экономики, применение криптоактивов в цифровой экосистеме и финансовых институтах. Особое внимание уделено развитию финтеха, цифровым валютам и электронным платформам как драйверам экономического роста.

Почему это важно?

KIGF 2025 — это уникальная возможность для всех заинтересованных сторон, представителей государства, бизнеса и общества обсудить пути улучшения цифровой инфраструктуры, развития технологий и создания равных условий по всей стране. Форум поможет выработать практические рекомендации для успешного перехода к устойчивому цифровому будущему Кыргызстана.

Форум проводится при поддержке партнеров форума - интернет-корпорации по присвоению доменных имен и номеров (ICANN), регионального интернет-регистратора IP адресов (RIPE NCC), общественного фонда CAPS Unlock и генерального партнера форума MEGA Pay.

Как принять участие?

Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия https://igf.kg/, где также можно найти подробную программу и другую информацию о мероприятии. Программа мероприятия также доступна по QR-коду ниже.

 
