В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)

В Бишкеке 20 ноября пройдет ключевое событие для всех, кто интересуется развитием интернета — Форум Kyrgyzstan IGF 2025.
Мероприятие соберет экспертов, лидеров телекоммуникационной и цифровой отрасли. Тема форума обозначена как интернет для устойчивого развития и сокращения цифрового разрыва. Мероприятие пройдет в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова.
Форум является частью глобальной инициативы по управлению интернетом Internet Governance Forum (IGF), который проходит под эгидой ООН по всему миру. Цель форума - как цифровые технологии могут помочь обеспечить равный доступ к интернету и улучшить качество жизни для всех жителей Кыргызстана. Мероприятие организуют Ассоциация операторов связи, Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, Internet Development Organization (IDO).
1. Инфраструктура и цифровая доступность. На первой сессии обсуждаются вопросы реализации проекта DCASA, расширение волоконно-оптических линий связи в Кыргызской Республике и вопросы спутникового интернета.
2. Перспективы, возможности и задачи управления цифровой средой в свете принятия Цифрового кодекса. На второй сессии международные эксперты поделятся мировой практикой в сфере правового регулирования интернетом.
3. Инновации и стартапы в цифровой экономике. Третья сессия направлена на анализ потенциала цифровой экономики, применение криптоактивов в цифровой экосистеме и финансовых институтах. Особое внимание уделено развитию финтеха, цифровым валютам и электронным платформам как драйверам экономического роста.
KIGF 2025 — это уникальная возможность для всех заинтересованных сторон, представителей государства, бизнеса и общества обсудить пути улучшения цифровой инфраструктуры, развития технологий и создания равных условий по всей стране. Форум поможет выработать практические рекомендации для успешного перехода к устойчивому цифровому будущему Кыргызстана.
Форум проводится при поддержке партнеров форума - интернет-корпорации по присвоению доменных имен и номеров (ICANN), регионального интернет-регистратора IP адресов (RIPE NCC), общественного фонда CAPS Unlock и генерального партнера форума MEGA Pay.
Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия https://igf.kg/, где также можно найти подробную программу и другую информацию о мероприятии. Программа мероприятия также доступна по QR-коду ниже.