ФБР обвинило в краже $1,5 миллиарда с криптобиржи Bybit северокорейских хакеров. Федеральное бюро расследований США заявило, что, по его данным, кражу криптовалюты на прошлой неделе совершили хакеры, связанные с властями Северной Кореи.

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ФБР подтвердило предположения западной прессы, что эту, возможно, крупнейшую в истории кражу криптовалюты совершила хакерская группировка Lazarus Group, также известная под именами APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. ФБР называет эту группировку TraderTraitor.

«Участники TraderTraitor действуют молниеносно и уже конвертировали часть украденных активов в биткойны и другие виртуальные активы, разбросанные по тысячам адресов на множестве блокчейнов. Ожидается, что далее эти активы будут отмыты и в конце концов переведены в фиатную (то есть традиционную) валюту», — объявило ФБР.

Одна из крупнейших в мире платформ по торговле криптовалютами Bybit на прошлой неделе подверглась атаке, в результате которой была потеряна валюта в единицах Ethereum на сумму около $1,46 миллиарда. Это самая крупная подобная кража в истории.