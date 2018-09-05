Спецоперация ФБР помогла вернуть украденные туфли из «Волшебника страны Оз»

Федеральное бюро расследований США рассказало, как агентам удалось найти алые туфли Дороти Гейл из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, которые украли из музея в 2005-м. Об этом сообщило РИА Новости.

Алые атласные туфли, расшитые блестками, похитили из музея штата Миннесота. По сюжету фильма они были волшебными. За информацию, которая помогла бы их найти, назначили премию в $1 миллион.

Летом 2017 года, 12 лет спустя после кражи, один человек связался с компанией, застраховавшей туфли, и сообщил, что знает, как их можно вернуть. Когда стало очевидно, что «вовлеченные лица просто пытались шантажировать владельцев туфель», полиция города Гранд-Рапидса в штате Миннесота обратилась за помощью к ФБР.

После почти годового расследования «при неоценимой помощи команды ФБР по преступлениям в области искусства, лаборатории ФБР и полевых отделений в Чикаго, Атланте и Майами» туфли нашли в ходе операции под прикрытием в Миннеаполисе.

Агенты офиса ФБР в Миннеаполисе перевезли находку в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, где с 1979 года выставлена еще одна пара идентичных рубиновых туфель. Сотрудники музея помогли установить подлинность найденной пары.

Фильм «Волшебник страны Оз» вышел на экраны в 1939 году. Роль Дороти в нем сыграла американская актриса Джуди Гарленд. В 1940-м картину номинировали на премию «Оскар» в шести номинациях, в двух из которых стала победителем.