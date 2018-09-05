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Происшествия

Спецоперация ФБР помогла вернуть украденные туфли из «Волшебника страны Оз»

Фото © AP Photo/Cliff Owen. Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото

Федеральное бюро расследований США рассказало, как агентам удалось найти алые туфли Дороти Гейл из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, которые украли из музея в 2005-м. Об этом сообщило РИА Новости.

Алые атласные туфли, расшитые блестками, похитили из музея штата Миннесота. По сюжету фильма они были волшебными. За информацию, которая помогла бы их найти, назначили премию в $1 миллион.

Летом 2017 года, 12 лет спустя после кражи, один человек связался с компанией, застраховавшей туфли, и сообщил, что знает, как их можно вернуть. Когда стало очевидно, что «вовлеченные лица просто пытались шантажировать владельцев туфель», полиция города Гранд-Рапидса в штате Миннесота обратилась за помощью к ФБР.

После почти годового расследования «при неоценимой помощи команды ФБР по преступлениям в области искусства, лаборатории ФБР и полевых отделений в Чикаго, Атланте и Майами» туфли нашли в ходе операции под прикрытием в Миннеаполисе.

Агенты офиса ФБР в Миннеаполисе перевезли находку в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия, где с 1979 года выставлена еще одна пара идентичных рубиновых туфель. Сотрудники музея помогли установить подлинность найденной пары.

Фильм «Волшебник страны Оз» вышел на экраны в 1939 году. Роль Дороти в нем сыграла американская актриса Джуди Гарленд. В 1940-м картину номинировали на премию «Оскар» в шести номинациях, в двух из которых стала победителем.
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