Происшествия

Бывший участник Олимпийских игр стал самым разыскиваемым ФБР наркобароном

ФБР объявило в розыск бывшего сноубордиста и участника Олимпийских игр Джеймса Уэддинга, который, по версии расследователей, стал наркобароном и находится в списке «10 самых разыскиваемых преступников». Об этом сообщает NBC News.

В Лос-Анджелесе опубликовано новое фото экс-сноубордиста и участника Олимпийских игр от Канады Джеймса Уэддинга, которого обвиняют в торговле наркотиками. Фото, как предполагается, было сделано в Мексике летом 2025 года. Ведомство обещает вознаграждение в размере $15 миллионов за информацию, которая поможет арестовать подозреваемого, который находится в бегах уже несколько лет.

44-летний Джеймс Уэддинг — канадский сноубордист, который в 2002 году участвовал в Олимпийских играх. В 2010-м его приговорили к четырем годам лишения свободы за попытку приобретения кокаина у американского правительственного агента. В 2015 году полиция предъявила ему обвинения в участии в организованной преступной группировке и попытке сбыта кокаина на общую сумму $25 миллионов. После этого сноубордист исчез и был объявлен в розыск. В 2024-м Джеймса Уэддинга также обвинили в причастности к нескольким убийствам.

ФБР предполагает, что он может скрываться в Мексике и являться членом самого крупного наркокартеля Синалоа, где известен по прозвищу Шеф. В марте 2025 года Джеймса Уэддинга включили в список 10 наиболее разыскиваемых бюро преступников. Его назвали «современным Пабло Эскабаром».
