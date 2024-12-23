В казахстанских поездах появится интернет, его проведут через спутники OneWeb. Пилотный проект совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» запускается в январе 2025 года, сообщает Forbes.kz.

Фото АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По словам вице-министра Ростислава Коняшкина, в 2023-м проведен анализ по белым пятнам, определены 243 точки, где необходимо дополнительно устанавливать антенно-мачтовые сооружения.

«Сейчас акиматы ведут разработку проектно-сметной документации. Порядка 80, насколько я помню, уже реализовано. В следующем году эти белые пятна будут устранены. Это по дорогам республиканского значения. В том числе сейчас начали анализ по дорогам уже местного уровня. По результатам анализа также в план будет включено», — рассказал он о реализации плана по проведению интернета вдоль автомобильных дорог республики.

Касаясь вопроса об интернете в поездах, то Ростислав Коняшкин сообщил, что самым оптимальным признан интернет через низкоорбитальные спутники.

«То есть по примеру Starlink, OneWeb. Сейчас провели переговоры с OneWeb. В январе планируется совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По результатам пилотного проекта будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество, которое будет. Те тарифы, которые будут предоставляться. Соответственно, будет приниматься решение уже о дальнейшем масштабировании», — пояснил он.

OneWeb — взаимосвязанная система спутников корпорации OneWeb, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.