В Японии попросили граждан включать в завещания свои логины и пароли

Японский национальный центр по защите прав потребителей призвал граждан страны включать учетные данные для аккаунтов в свои завещания, что позволит членам семьи управлять подписками и удалять учетные записи владельца. Об этом сообщает The Register.

Отмечается, что такой подход имеет экологические преимущества — удаление старых учетных записей снижает нагрузку на центры обработки данных, уменьшая углеродный след.

Несмотря на то что некоторые технологические компании, такие как Apple, уже предлагают инструменты для посмертного управления учетными записями, многие онлайн-сервисы таких возможностей не предоставляют. В Японии также посоветовали использовать менеджеры паролей для упрощения процесса передачи данных наследникам.

Функция «цифрового наследника» работает на гаджетах Apple под управлением iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS 12.1 или новее. Воспользоваться этим режимом могут пользователи старше 13 лет.