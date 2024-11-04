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Техноблог

Рейтинг лучших Android-смартфонов октября составили эксперты

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых диапазонах.

В категории до 999 юаней лидером стал ZTE Yuanhang 41 с бюджетным чипом Unisoc T760. В тройке также значатся Vivo Y200T и Nubia Mavericks 5G, за производительность которых отвечают Snapdragon 6 Gen 1 и Unisoc T760 соответственно.

В диапазоне до 1 тысячи 999 юаней значатся Redmi Turbo 3, iQOO Z9 Turbo и OnePlus Ace 3V. Первые два работают на чипе Snapdragon 8s Gen 3, тогда как смартфон от OnePlus предлагает его урезанную версию — Snapdragon 7+ Gen 3.

Среди устройств стоимостью до 2 тысяч 999 юаней в тройку лидеров вошли Redmi K70 Ultra, iQOO Z9 Turbo+ и iQOO Neo9S Pro, оснащенные Dimensity 9300+.

Лучшим смартфоном в категории до 3 тысяч 999 юаней признан новый iQOO 13 на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite. За ним следуют iQOO Neo9 Pro на Dimensity 9300 и Meizu 21 Pro на базе уже прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3.

Новейшие флагманы Oppo Find X8, Vivo X200 и Honor Magic7 составили топ-3 устройств стоимостью выше 3 тысяч 999 юаней. За производительность двух первых отвечает Dimensity 9400, тогда как Honor оснащается Snapdragon 8 Elite.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310129/
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