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Техноблог

Вручную переносить не нужно: WhatsApp добавляет контакты пользователей в облако

Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, благодаря которой контакты пользователей можно будет загрузить из облака. При подключении нового устройства теперь не придется переносить их вручную — они уже и так будут в приложении. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Основой для контактов является телефонная книга в мобильном устройстве. Данные все еще будут сохраняться локально, если пользователю написал новый человек. Доступ к контактам появится при любом способе подключения, в том числе в клиенте для Windows и в web-версии. В ближайшее время пользователи смогут синхронизировать с телефоном все сохраненные контакты в облаке WhatsApp.

Ранее WhatsApp начал тестировать новую функцию установки PIN-кода для защиты от неизвестных контактов. Также сервис добавил в бета-версию приложения для Android функцию никнеймов с целью повышения уровня безопасности и конфиденциальности пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309268/
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