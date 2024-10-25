Вручную переносить не нужно: WhatsApp добавляет контакты пользователей в облако

Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, благодаря которой контакты пользователей можно будет загрузить из облака. При подключении нового устройства теперь не придется переносить их вручную — они уже и так будут в приложении. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Основой для контактов является телефонная книга в мобильном устройстве. Данные все еще будут сохраняться локально, если пользователю написал новый человек. Доступ к контактам появится при любом способе подключения, в том числе в клиенте для Windows и в web-версии. В ближайшее время пользователи смогут синхронизировать с телефоном все сохраненные контакты в облаке WhatsApp.

Ранее WhatsApp начал тестировать новую функцию установки PIN-кода для защиты от неизвестных контактов. Также сервис добавил в бета-версию приложения для Android функцию никнеймов с целью повышения уровня безопасности и конфиденциальности пользователей.