Открывать машину телефоном смогут владельцы автомобилей Volvo, Polestar и Audi. Об этом сообщает портал MacRumors.

Фото MacRumors

По его данным, Apple намерена внедрить поддержку цифровых автомобильных ключей для Volvo, Audi и Polestar в приложении Wallet.

Car Key позволяет владельцам iPhone и Apple Watch открывать, закрывать и заводить авто, просто поднеся устройство к NFC-считывателю. Однако функция должна быть интегрирована производителем, потому что машины изначально не оснащены NFC.

Apple представила Car Key для Wallet в 2022-м. Сейчас функция совместима с BMW, BYD, Hyundai, Kia, Lotus, Mercedes-Benz, RAM и другими. Ранее в этом году поддержку получили электромобили Rivian — R1T и R1S. Теперь же список пополнят автомобили Volvo, Audi и Polestar.

Цифровой ключ в Apple Wallet превращает устройства в автомобильный ключ, даже если гаджеты разряжены. Для разблокировки машины достаточно поднести устройство к ручке авто. Владельцы могут делиться ключом с другими пользователями гаджетов Apple, например, с членами семьи и близкими друзьями, которым нужно передать управление автомобилем.