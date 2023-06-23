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Техноблог

Стартовали продажи новой бюджетной раскладушки от Motorola

Стартовали продажи новой бюджетной раскладушки от Motorola. Спустя несколько недель после релиза складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra компания Lenovo начала продавать более бюджетную версию устройства Razr 40 пока только на территории Китая. Об этом сообщает портал GSM Arena.

компании Motorola
Фото компании Motorola

Версия на 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти предлагается к покупке по цене в 4 тысячи юаней. Устройство получило гибкий внутренний экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2640×1080 пикселей, а также внешний экран диагональю 1,5 дюйма и разрешением 194×368 пикселей. Основная камера представлена датчиком на 64 Мп, фронтальная — на 32 Мп.

Внутри смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, а также аккумулятор емкостью 4200 мАч. Устройство поддерживает проводную зарядку на 30 ватт и беспроводную на 5 ватт. Razr 40 поставляется на базе операционной системы Android 13.

Сроки появления Razr 40 в европейских магазинах пока не называются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268853/
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