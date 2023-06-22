Google Cloud запускает сервис по борьбе с отмыванием денег на основе ИИ

Google Cloud запускает сервис по борьбе с отмыванием денег на основе искусственного клиента (ИИ) для финансовых учреждений. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Сегодня Google Cloud объявил о запуске Anti Money Laundering AI, продукта на базе искусственного интеллекта, призванного помочь мировым финансовым учреждениям более эффективно и действенно выявлять отмывание денег», — говорится в сообщении.

Уточняется, что программа предоставляет консолидированную оценку риска клиентов на основе машинного обучения в качестве альтернативы предупреждениям о транзакциях на основе установленных правил. Оценка риска основана на данных банка, включая паттерны транзакций, сетевое поведение и данные идентификации клиента (KYC) для выявления отдельных случаев и групп розничных и коммерческих клиентов с высоким уровнем риска.

Google — дочерняя компания Alphabet Inc, которой принадлежат множество сервисов, в том числе поисковая система, Google Maps, Gmail, Android, Google Play, Chrome и YouTube, а также облачный сервис Google Cloud.