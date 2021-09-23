В WhatsApp появилась возможность жаловаться на отдельные сообщения в чатах

Разработчики обновили бета-версию мессенджера WhatsApp для смартфонов под управлением iOS и Android. WaBetaInfo обнаружил в приложении свежую функцию.

WhatsApp, как и многие другие мессенджеры и социальные платформы, активно борется с неподобающим поведением своих пользователей, чтобы отдельные личности не создавали дискомфорт другим. Если раньше в WhatsApp можно было пожаловаться на пользователя, то теперь в бета-версии для Android появилась возможность жаловаться на конкретные сообщения.

Новая функция дает пользователям возможность выбирать, какие сообщения они хотят переслать WhatsApp для рассмотрения с целью определения факта неподобающего поведения.

Судя по скриншотам, опубликованным ресурсом WABetaInfo, свежая бета-версия WhatsApp позволяет сообщать команде мессенджера о конкретных сообщениях как из индивидуальных, так и из групповых чатов. Также можно подать жалобу на сообщения из бизнес-аккаунта.

Фото WaBetaInfo

Благодаря новой функции после того, как пользователь пожалуется на определенное сообщение, в службу модерации WhatsApp будут отправлены пять предшествующих сообщений, что поможет команде мессенджера правильно понять контекст и принять решение о необходимости блокировки аккаунта.

Сообщается, что в скором времени новая функция станет доступна в стабильных версиях WhatsApp для Android и iOS.