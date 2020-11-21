Удивительный корабль в форме молнии-застежки построил японский художник

Японский художник Ясухиро Судзуки, который черпает вдохновение в повседневных предметах, построил 9-метровый корабль в форме застежки от куртки. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Идея необычного дизайна возникла у него во время полета на самолете над Токийским заливом: он посмотрел вниз и увидел, как при движении кораблей волны «разъезжаются» в разные стороны, как происходит при застегивании куртки.

Увиденный образ художник воплотил в реальность, создав из маленького прототипа 9-метровое судно. У него хромированный корпус, а еще есть мостик и крыша-застежка, которую можно откинуть.

Этой осенью корабль впервые проплыл по реке Сумида в Токио. Интересный факт: раньше по реке проходила граница между двумя древними японскими провинциями, поэтому проплывающий по ней корабль в виде застежки-молнии, который как будто бы соединил два разных края, символично вписался в исторический контекст.