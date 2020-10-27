Сегодня был официально представлен последний смартфон серии Redmi K30, который получил название Redmi K30S Extreme Commemorative Edition. Он получил однокристальную систему Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, быструю память LPDDR 5 и UFS 3.1.

Фото из интернета. Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Кроме того, у Redmi K30S Extreme Commemorative Edition ЖК-экран с частотой обновления изображения 144 герца. Смартфон оснащен системой адаптивной регулировки частоты обновления изображения, которая может иметь семь различных значений (от 30 до 144 герца). Это позволяет демонстрировать максимально плавное изображение во всех возможных сценариях, при этом экономить заряд аккумулятора.

Экран диагональю 6,67 дюйма имеет плотность 395 пикселей на дюйм, а также отверстие диаметром 3,8 миллиметра . Яркость экрана имеет 4096 уровней. Кроме того, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition также оснащен стереодинамиками, поддерживает Wi-Fi 6 и двухрежимный 5G, быструю зарядку мощностью 33 ватта и полностью заряжается за 59 минут. В основной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony.

Версия с 8/128 гигабайт памяти оценена в $340, что делает Redmi K30S Extreme Commemorative Edition самым дешевым настоящим флагманом на рынке. Версия с 8/256 гигабайт памяти стоит $370.

Продажи начнутся 1 ноября.