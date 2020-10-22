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Техноблог

Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными

Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными. Соответствующее заявление популярного интернет-инсайдера из Китая Digital Chat Station приводит издание ferra.ru.

Поводом для него послужили многочисленные предположения после анонса миниатюрного iPhone 12 mini о скором появлении множества китайских смартфонов в схожем форм-факторе.

По информации Digital Chat Station, производители смартфонов из Поднебесной не станут переоборудовать производственные линии под новый размер, так как это просто нецелесообразно с точки зрения бизнеса. Все дело в том, что спрос на маленькие смартфоны хоть и есть, но слишком мал, чтобы покрыть затраты на перемены внутри сборочных цехов.

Стоит отметить, что при этом глава Redmi практически сразу после презентации Apple намекнул, что внутри его компании также работают над новым небольшим смартфоном. В итоге кто окажется прав, инсайдер или глава крупной фирмы, станет известно уже совсем скоро — презентация Redmi ожидается 27 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/170384/
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