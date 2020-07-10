Как технология 5G влияет на здоровье человека, выяснили ученые

Ученые из США оценили, насколько технология 5G влияет на человеческое здоровье, сообщает MedicalXpress.

Беспроводную технологию пятого поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году. Ученые из американского штата Орегон провели эксперимент с использованием эмбрионов рыбок данио-рерио. У таких рыбок и людей отмечаются похожие процессы развития, сходные на уровне генома.

На протяжении двух дней специалисты воздействовали на рыбок радиочастотным излучением 3,5 ГГц. Данная частота используется преимущественно смартфонами с 5G. Удалось выяснить, что эта технология не слишком влияет на летальные случаи, образование эмбрионов, а также их поведенческий ответ на свет.

Специалисты зафиксировали незначительное влияние на тест измерения реакции на неожиданный звук у эмбрионов.