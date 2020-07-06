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Техноблог

Ученые убедились: некоторые животные могут предсказывать землетрясения

Группа экспертов провела исследование, которое подтвердило, что животные обладают способностью предсказывать землетрясение. Работа специалистов из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка опубликована в журнале Ethology, пишет Naked Science.

В эксперименте специалисты задействовали таких животных, как коровы, собаки и овцы. Все они обитали на территории Северной Италии, где часто фиксируют землетрясения.
Чем ближе звери к эпицентру, тем раньше становятся беспокойными.
 
из интернета
Фото из интернета
 
На теле животных закрепили специальные датчики, отслеживающие их поведение. Оказалось, что практически во всех случаях животные были слишком обеспокоены перед землетрясением. При этом более близкое нахождение их от эпицентра способствовало более раннему получению информации о нем.
 
Исследование проводили в рамках международного проекта специалисты из Центра передового опыта коллективного поведения в Университете Констанца и Института поведения животных Макса Планка.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158473/
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