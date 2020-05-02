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Техноблог

Apple изменит Face ID из-за массового использования медицинских масок

Компания Apple тестирует изменения в программном обеспечении сканера Face ID для упрощения использования смартфонов iPhone при ношении медицинских масок. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на CNN.

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к широкому распространению медицинских масок. Из-за этого пользователи смартфонов с функцией распознавания лица столкнулись с проблемами при разблокировании устройств с помощью Face ID и других подобных технологий.

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В последней тестовой версии операционной системы для смартфонов iPhone iOS 13.5 специалисты обнаружили изменения, направленные на решение проблемы.

Разработчик мобильных приложений Гильерме Рэмбо сообщил, что в этой версии операционной системы сканер Face ID распознает надетую медицинскую маску и сразу предлагает ввести пароль для разблокирования устройства. Ожидается, что изменения добавят в ближайшем обновлении стабильной версии iOS.

Ранее сообщалось, что 1 мая генеральный директор Apple Тим Кук заявил о восстановлении цепочки поставок компании после сбоев из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/151710/
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