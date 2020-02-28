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Техноблог

WhatsApp уступил статус самого популярного приложения

WhatsApp перестал быть самым популярным мобильным приложением в мире, уступив место TikTok. Об этом говорится в исследовании аналитической компании SensorTower.

Суммарное количество скачиваний TikTok и его китайской версии Douyin в январе 2020 года составило 104 миллиона раз. За все время существования приложение установили 1,82 миллиарда пользователей.

Наибольшим спросом TikTok пользуется у жителей Индии, Китая, Бразилии и США.

TikTok — платформа для публикации коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145060/
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