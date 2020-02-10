Недорогой смартфон со стилусом представила Motorola

Компания Motorola представила два новых недорогих смартфона — Moto G8 Power и Moto G Stylus. Об этом сообщила «Популярная механика».

Moto G8 Power получил 6,4-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением FHD+. Селфи-камера расположена в отверстии в экране и имеет разрешение 16 мегапикселей. На задней панели четыре камеры с разрешением 16, 8, 8 и 2 мегапикселя.

Фото Motorola. Смартфон Moto G8 Power

В новинке установлен далеко не новый чипсет Snapdragon 665. Емкость оперативной памяти — 4 гигабайта, емкость флеш-памяти — 64 гигабайта (есть возможность расширения объема с помощью карточек microSD).

Важная особенность устройства — аккумулятор емкостью 5 000 мАч: Motorola утверждает, что на одной зарядке аппарат может проработать до трех дней.

Фото Motorola. Смартфон Moto G Stylus

Moto G Stylus является первым смартфоном Motorola, идущим со стилусом. Дисплей у аппарата, чипсет и объем оперативной памяти такие же, как у G8 Power. Но объем постоянной памяти больше — 128 гигабайтов. Емкость аккумулятора — 4 000 мАч.

Фронтальная камера также 16-мегапиксельная, а на задней панели — три камеры: 48-мегапиксельный модуль, модуль с разрешением 16 мегапикселей и модуль с разрешением 2 мегапикселя.

Moto G8 Power и Moto G Stylus поступят в продажу весной 2020 года. Цена на первый в США составит $249, на второй — $299.