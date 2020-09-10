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Техноблог

Обновление легенды: Motorola RAZR 5G со складным экраном представили официально

Фото @hi-tech. Motorola RAZR 5G

Motorola представила первый гибкий смартфон RAZR в конце 2019 года. Премиальный гаджет ($1 тысяча 500) не обладал выдающимися характеристиками. Спустя почти год Moto представляет апдейт: новый RAZR 5G стал намного умнее и практичнее, сообщил портал @hi-tech.

На первый взгляд отличий от модели 2019 года не много: изменилось расположение вспышки камеры, а в нижней части пропала площадка для сканера отпечатков пальцев — его перенесли на заднюю панель и встроили в круглый логотип Moto.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Motorola RAZR 5G
Смартфон получился очень компактным. Сократился и вес — с 205 до 192 граммов.

В RAZR 5G переработали расположение антенн. Теперь есть четыре антенны по углам корпуса, так что перекрыть их рукой сложнее.

В смартфоне появился слот для физической SIM-карты. Первая версия обладала только «электронной» e-SIM и была неактуальна для многих стран.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Motorola RAZR 5G

Motorola RAZR получила процессор Snapdragon 765 (вместо Snapdragon 710), 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенного хранилища. За автономность отвечает не очень емкий аккумулятор на 2 тысячи 800 мАч.

Обновился набор камер: в качестве основной 48-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GM1. Разрешение фронтальной камеры — 20 мегапикселей.

В Moto называют камеру RAZR 5G лучшей в мире для селфи: оттого что в закрытом состоянии селфи снимают на основную камеру, они получатся идеальными по качеству. В наличии четыре микрофона для отличного качества записи звука в видео.

Основной 6,2-дюймовый pOLED-дисплей RAZR получил разрешение 2142×876 пикселей и соотношение сторон 21:9. С внешней стороны дополнительный gOLED экран на 2,7 дюйма с разрешением 800×600 точек.

Изменились способы взаимодействия с внешним экраном. Теперь гаджет не обязательно открывать для большинства простых действий: у внешнего крана полноценная Google-клавиатура, набор запускаемых приложений. Есть навигация, сообщения и мессенджеры, плеер, работа с камерой, календарь.

В RAZR 5G переработали и механизм раскрытия. Смартфон легко открыть одной рукой, как обычную раскладушку, а основной экран складывается полностью, не оставляя зазора между половинками. Это стало возможно тончайшему пластиковому покрытию, а не стеклу.

Пугаться ненадежности не стоит: в Motorola проводят тесты на сгибание смартфона, механизм рассчитан на 200 тысяч открытий, а это более пяти лет использования при 100 открытиях в день.

Цена в США составит $1 тысячу 500. Продажи обещают начать осенью, в Америке и Китае.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164646/
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