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Техноблог

Новый дизайн складного смартфона запатентовала компания Intel

Фото LetsGoDigital. Концепт гибкого смартфона Intel

Нидерландский портал LetsGoDigital нашел в интернете патент компании Intel, в котором описывают новый дизайн складного смартфона с гибким экраном. Портал разработал рендеры устройства на основе информации в документе.

LetsGoDigital
Фото LetsGoDigital. Концепт гибкого смартфона Intel

Аппарат состоит из двух частей, объединенных одним гибким экраном. В разложенном виде размерами он напоминает планшет. Левая часть, видимо, несколько толще правой, так как в ней основные компоненты устройства. Где, например, могут находиться камеры, из патента неясно.

LetsGoDigital
Фото LetsGoDigital. Концепт гибкого смартфона Intel

На данный момент это всего лишь патент, поэтому, выпустит ли Intel когда-либо такое устройство, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142331/
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