Новый дизайн складного смартфона запатентовала компания Intel

Нидерландский портал LetsGoDigital нашел в интернете патент компании Intel, в котором описывают новый дизайн складного смартфона с гибким экраном. Портал разработал рендеры устройства на основе информации в документе.

Фото LetsGoDigital. Концепт гибкого смартфона Intel

Аппарат состоит из двух частей, объединенных одним гибким экраном. В разложенном виде размерами он напоминает планшет. Левая часть, видимо, несколько толще правой, так как в ней основные компоненты устройства. Где, например, могут находиться камеры, из патента неясно.

Фото LetsGoDigital. Концепт гибкого смартфона Intel

На данный момент это всего лишь патент, поэтому, выпустит ли Intel когда-либо такое устройство, неизвестно.