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Техноблог

Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые

Австралийские ученые обнаружили четыре новых вида акул, использующих плавники для передвижения по морскому дну. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Все четыре новых вида нашли в тропических водах Индо-Австралийского архипелага, лежащего между материковой Индонезией и Австралией. Ученые работали над 12-летним природоохранным исследованием, когда вдруг заметили необычных морских существ, являющихся, по словам специалистов, сверххищниками в своей мелководной рифовой среде обитания.

В среднем данные акулы составляют менее метра в длину. Как указывают ученые, способность данных животных обитать в среде с малым содержанием кислорода и умение «ходить» на плавниках по дну дают им серьезное преимущество перед добычей — небольшими ракообразными и моллюсками.

В целом ученым известно уже девять видов «ходячих» акул.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141389/
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