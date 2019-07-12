Бой двух акул удалось заснять на видео: красота выживания

Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail.

Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети. Видео было снято в рамках фильма для National Geographic, который рассказывает о каннибалических повадках акул.

По словам профессора Марка Микана из Австралийского института морских наук, все акулы поедают друг друга.

«Это не просто акула-изгой, нападающая на других сородичей, или один вид акул, нападающий на других. Много разных акул ведут себя подобным образом», — отметил он.

При этом некоторые комментаторы раскритиковали исследователей за подобную съемку, отметив, что акул раздразнили приманкой, а затем голодные животные набросились друг на друга.