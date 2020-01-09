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Техноблог

Twitter анонсировал новую функцию для пользователей

Twitter приступает к тестированию новой функции, с помощью которой сервис хочет защитить пользователей от проявления агрессии и домогательств. Об этом сообщило РИА Новости.

Нововведение позволит проконтролировать не только число ответов на твит, но и людей, которые смогут оставлять комментарии к записи.

Новая функция анонсирована на ежегодной технической конференции CES. «Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, когда они в Twitter, предоставив им больше контроля», — заявили представители сервиса.

После введения новых опций пользователи смогут выбрать один из четырех вариантов ограничений числа комментариев — Global, Group, Panel и Statement. Последний поможет закрыть все комментарии к записи. Global, наоборот, откроет доступ к ответам на твит для всех пользователей. При выборе Group оставлять ответы смогут только те, кто подписан на пользователя, а Panel — кого выберет сам автор твита.
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