Twitter анонсировал новую функцию для пользователей

Twitter приступает к тестированию новой функции, с помощью которой сервис хочет защитить пользователей от проявления агрессии и домогательств. Об этом сообщило РИА Новости.

Нововведение позволит проконтролировать не только число ответов на твит, но и людей, которые смогут оставлять комментарии к записи.

Новая функция анонсирована на ежегодной технической конференции CES. «Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, когда они в Twitter, предоставив им больше контроля», — заявили представители сервиса.

После введения новых опций пользователи смогут выбрать один из четырех вариантов ограничений числа комментариев — Global, Group, Panel и Statement. Последний поможет закрыть все комментарии к записи. Global, наоборот, откроет доступ к ответам на твит для всех пользователей. При выборе Group оставлять ответы смогут только те, кто подписан на пользователя, а Panel — кого выберет сам автор твита.