Уникальное фото: галактический «водоворот» в созвездии Хамелеона

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало уникальный снимок спиральной галактики ESO 021-G004. Его передал орбитальный телескоп «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope).

Объект находится от Земли на расстоянии около 130 миллионов световых лет в созвездии Хамелеона. На фото отлично видна структура галактики, напоминающая гигантский космический «водоворот».

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Галактика ESO 021-G004

Галактика ESO 021-G004 имеет активное ядро, в котором происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии. Такие выбросы не объясняются активностью отдельных звезд и газово-пылевых комплексов.

В центре ESO 021-G004, вероятно, располагается сверхмассивная черная дыра.