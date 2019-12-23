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Техноблог

Уникальное фото: галактический «водоворот» в созвездии Хамелеона

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало уникальный снимок спиральной галактики ESO 021-G004. Его передал орбитальный телескоп «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope).

Объект находится от Земли на расстоянии около 130 миллионов световых лет в созвездии Хамелеона. На фото отлично видна структура галактики, напоминающая гигантский космический «водоворот».

NASA/ESA Hubble Space Telescope
Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Галактика ESO 021-G004

Галактика ESO 021-G004 имеет активное ядро, в котором происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии. Такие выбросы не объясняются активностью отдельных звезд и газово-пылевых комплексов.

В центре ESO 021-G004, вероятно, располагается сверхмассивная черная дыра.

NASA/ESA Hubble Space Telescope
Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Галактика ESO 021-G004

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