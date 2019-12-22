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Техноблог

За взлом iPhone компания Apple заплатит $1,5 миллиона

Фото @hi-tech. Apple готова платить хакерам, чтобы у них не было соблазна использовать уязвимости для мошенничества

Компания Apple открыла информацию о том, как работает система сбора багов. Она готова заплатить человеку, который обнаружит серьезную проблему в безопасности устройств и сервисов, сообщил портал @hi-tech.

Раньше сообщать о проблемах в Apple могли только избранные хакеры по приглашениям. Теперь получить вознаграждение за найденную уязвимость может любой желающий. На сайте Apple для разработчиков есть целый список условий и требований, которые нужно выполнить.

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Также компания опубликовала прайс с расценками. Чем серьезнее проблема, тем больше за нее заплатят. Например, за доступ к чужим данным в облаке iCloud или обход экрана блокировки iPhone можно получить $100 тысяч.

За удаленный взлом iPhone без дополнительных действий со стороны жертвы заплатят $1 миллион.

Если уязвимость обнаружена на стадии бета-теста системы, то можно получить бонус в 50 процентов. Итого максимальное вознаграждение за «дыру» в безопасности — $1,5 миллиона.
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